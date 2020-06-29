В СКФО в ходе проверки пунктов проведения ЕГЭ отработали логистику и новые технологии

ТАСС, 29 июня. Специалисты провели проверку готовности пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Так, в кабинетах нанесена разметка, а в ряде помещений установлены ленточные ограждения, отработаны и другие процедуры соблюдения санитарно-гигиенических требований, а также логистика передвижения выпускников. Об этом рассказали ТАСС региональные власти.

В частности, на Ставрополье всероссийские и региональные тренировочные мероприятия без участия выпускников проходили с 16 по 29 июня. "В крае подготовлено 87 пунктов сдачи ЕГЭ, каждый из них должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами для того, чтобы защитить здоровье детей, чтобы ЕГЭ в крае прошел не только честно, но и безопасно", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова. Предварительно, на Ставрополье в ЕГЭ будут участвовать около 11 тыс. выпускников, а это практически все выпускники субъекта. К проведению экзаменационной кампании будет привлечено более 7 тыс. работников образовательных организаций.

В Карачаево-Черкесии министр образования и науки региона Инна Кравченко посетила пункт проведения экзамена на базе лицея №1 города Усть-Джегуты и проверила организационную и техническую готовность пункта проведения экзамена. "В пункте реализуют дополнительные меры безопасности: уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, обязательную бесконтактную термометрию организаторов и участников, установку дозаторов с антисептическими средствами, по возможности - установку обеззараживателей воздуха. Между участниками ЕГЭ будет обеспечена дистанция не менее 1,5 метра, для этого в кабинетах нанесена разметка, а в ряде помещений установлены ленточные ограждения", - рассказали в министерстве. Всего во всех районах и городских округах республики подготовлено 15 пунктов проведения экзаменов.

В Дагестане участие в апробации приняли специалисты всех 67 пунктов, задействованных в этом году для проведения госэкзамена. В этом году ЕГЭ в Дагестане намерены сдавать порядка 11 тыс. выпускников. При этом изначально для сдачи ЕГЭ было заявлено 14 тыс. участников, но после решения о сдаче экзаменов только теми, кто планирует в этом году поступать в вуз, порядка 3 тыс. выпускников отказались проходить итоговую аттестацию. "На пунктах установлены обеззараживатели воздуха и дозаторы с антисептическими средствами, а рассадка участников задумана с соблюдением дистанции в полтора метра", - отметила руководитель пункта проведения экзамена № 622 в Махачкале Зульгижат Абдулжалилова.

Нескольких пунктов проведения экзамена во Владикавказе проверила министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина, всего в республике ЕГЭ намерены сдать более 4 тыс. человек. А в Чечне отработали технологию печати экзаменационного материала в аудитории, логистику и действия на входе, рассказал ТАСС замминистра образования республики Ильяс Тааев. "Требования Роспотребнадзора привели к тому что у нас появился еще один дополнительный пост при входе детей. Если раньше был пост досмотра на наличие носителей информации и идентификации личности, то сейчас у нас три поста на входе", - рассказал он, отметив, что на первом посту измеряется дистанционно температура, в случае, если она выше нормы, ребенок в сопровождении отправляется домой для дальнейшего обследования.

Как сообщил ТАСС и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Анзор Езаов, в проверке приняли участие все категории специалистов, которые будут задействованы на ЕГЭ. Всего в КБР Единый государственный экзамен будет проходить в 27 пунктах, его будут сдавать чуть более 3 тыс. человек.

Особенности ЕГЭ-2020

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля.

Ранее пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова сообщила, что все субъекты РФ готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), для этого приняты необходимые меры. Министр также подчеркнул, что на особом контроле находятся меры защиты здоровья всех участников, задействованных в ходе экзамена. Как отметили в пресс-службе, "неукоснительное соблюдение соответствующих требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом". Усилить меры по защите здоровья участников и организаторов ЕГЭ помогут уже установленные средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, добавили в пресс-службе.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в субъекты РФ для мониторинга ситуации в дни проведения ЕГЭ. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.