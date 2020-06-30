Явка на голосование по конституции в Чечне составила 63,18%

ГРОЗНЫЙ, 30 июня. /ТАСС/. Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Чечне составила 63,18%, нарушений не зафиксировано, сообщил во вторник глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18% от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей", - написал Кадыров.

Он отметил, что процесс голосования в регионе проходит со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех 505 избирательных участках.

"Мне очень приятно отметить, что жители республики проявляют политическую зрелость и гражданское самосознание. Я потребовал обеспечить прозрачность и объективность голосования, санитарно-эпидемиологическую безопасность избирателей", - добавил глава Чечни.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.