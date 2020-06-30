Вологодский лосось появится на прилавках региона к декабрю 2022 года

ВОЛОГДА, 30 июня. /ТАСС/. Первый атлантический лосось, выращенный на строящемся рыбоводном предприятии в поселке Грибково Вологодской области, появится на прилавках к декабрю 2022 года. За год с начала проекта построен мальковый цех, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Строительство рыбной фермы "Аквапродукт" в Вологодском районе в самом разгаре. Здесь будут выращивать рыбу семейства лососевых. Первый камень в фундамент заложили без малого год назад. И за такой короткий срок рабочие возвели здание малькового цеха, и работы продолжаются. К декабрю 2022 года на прилавки магазинов Вологодчины поступит наша рыба. Конечно, по сниженной цене и свежая, в отличие от замороженной импортной. А мы получим новый настоящий вологодский продукт", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте" после посещения стройки.

По его данным, сейчас рынок Вологодской области насыщен рыбой за счет ввоза из других регионов. В 2015 году в регионе ввели новый вид поддержки - субсидии на компенсацию поставки оборудования, строительства и поставки рыбопосадочного материала. В результате за пять лет объем производства товарной рыбы увеличился в 10 раз. Средства в бюджете заложены и на поддержку фермы "Аквакультура".

По информации пресс-службы губернатора, соглашение о строительстве рыбоводного предприятия мощностью 2,5 тыс. тонн лосося в год было подписано в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме, в 2019 году началось строительство. За год строители подготовили площадку и подъездные пути, полностью завершили проектирование, выполнили свайное поле, возвели здание малькового цеха. В настоящее время ведутся подготовительные работы к началу прокладки трубопроводов, строительству бетонных рыбоводных резервуаров и биофильтров основного цеха. В первую очередь запустят мальковый цех, в конце следующего года - основной цех. Система будет полностью автоматизирована.

"Технология уникальна, потому что в основном в мире в установках замкнутого водоснабжения выращивают атлантического лосося максимум до 500 граммов. Рентабельных и эффективных производств в мире практически нет. Мы будем выращивать лосося до пяти килограммов. Это натуральный источник белка - для выращивания рыбы не будут использоваться гормоны роста", - рассказал генеральный директор ООО "Аквапродукт" Алексей Дорин.

На данный момент рыбоводством занимаются 19 предприятий, они выращивают рыбу в естественных водоемах и на рыбных фермах. В прошлом году они выпустили почти 600 тонн товарной рыбы осетровых пород, клариевого сома, радужной форели и сига, а также 19 тонн черной икры. Это в шесть раз больше аналогичного показателя 2015 года. В этом году планируется произвести более одной тысячи тонн продукции.