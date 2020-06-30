Участки для голосования по конституции аграриям Ставрополья организовали в полях

СТАВРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Организаторы голосования по поправкам к Конституции РФ в Ставропольском крае создали более 100 участков в полях, где проходит уборка зерновых, чтобы аграриям республики было удобно голосовать в разгар уборочной кампании. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Одной из особенностей голосования стало то, что оно проходит во время жатвы, когда 27 тысяч жителей края заняты в уборке и находятся в поле практически постоянно. По заявкам из территорий была организована деятельность участковых избирательных комиссий в местах проведения уборочных работ. Всего в таком режиме в крае работают 117 УИКов", - говорится в сообщении.

Такие участки уже посетили более 6 тыс. работников сельскохозяйственных предприятий. В общей сложности в Ставропольском крае работают 1 394 участка для голосования, явка превысила 50%, участниками голосования стали более 948 тыс. жителей региона.

"Мы работаем, чтобы дать возможность проголосовать, и сделать это безопасно, для всех, кто хочет принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это не только труженики села, для которых сейчас самая жаркая пора, но и люди старшего возраста - они могут проголосовать на дому. Семь дней, которые выделены на организацию голосования, помогают нам обеспечить это", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".