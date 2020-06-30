Пруд с лодочной станцией организуют на набережной реки Сунжа в Магасе

МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Власти административного центра Ингушетии Магаса планируют создать в городе пруд на набережной реки Сунжа с пляжной зоной и лодочной станцией, говорится в сообщении пресс-службы Магаса.

"Особое место для жителей нашего города занимают фонтаны, сухой фонтан больше всех нравится детям, они свободно бегают между струями, которые бьют из под ног. Обратив на это внимание я решил благоустроить набережную реки Сунжа под детский пруд - часть территории у воды превратится в общественное пространство. Там же появится пляжная зона, шезлонги, пункт спасателей и другая необходимая инфраструктура", - передает пресс-служба слова и.о. мэра Усмана Аушева.

Как сообщается, планы по развитию Магаса были обсуждены руководством города на совещании с представителями регионального Минприроды и управления Росприроднадзора по региону.

"Далее на протяженности реки более 3 км раскинется лодочная станция, которая может стать излюбленным местом для любителей рыбалки. Для развития туристического кластера запланировано и строительство гостиничного комплекса. Для жителей Магаса мы создадим комфортные условия для отдыха", - цитирует также пресс-служба Аушева.

Магас основан в 1994 году и считается самым молодым среди других административных центров регионов России. Город основан специально как столица республики Ингушетия.