В Инте в 2021 отремонтируют и оснастят оборудованием больницу

СЫКТЫВКАР, 30 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба поручил включить ремонт и оснащение оборудованием Интинской ЦРБ в приполярном моногороде Инте в план ремонта следующего года. Об этом Уйба рассказал во вторник после поездки в Инту.

"Сегодня у меня рабочий день в Инте. Посетил поликлинику № 1 и больничный городок. В Инте, как и во многих других муниципальных больницах, остро стоит проблема нехватки узких специалистов. Также есть необходимость в дооснащении медицинским оборудованием, в проведении ремонтных работ. Я поручил Минздраву республики замену окон, ремонт фасада хирургического отделения интинской больницы включить в план ремонта объектов здравоохранения на следующий год и рассмотреть возможность приобретения необходимого медицинского оборудования в ближайшее время", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям из Инты, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

По данным пресс-службы руководителя региона, во время встречи с коллективом главный врач больницы Валентина Копченкова рассказала, что медучреждение обслуживает более 27 тыс. человек. В структуре больницы - стационар, поликлиника, отделение скорой помощи, лечебно-диагностические подразделения, восемь ФАПов, причем с семью фельдшерско-акушерскими пунктами нет круглогодичного автомобильного сообщения, врачам удается выехать туда только зимой, по зимникам. В ближайшее время больница получит передвижной флюорограф.

Уйба сообщил, что для села Дутово в Вуктыльском районе приобретены аэросани. Техника будет апробирована в северных условиях, и если хорошо себя зарекомендует, то, возможно, будет использоваться в других труднодоступных населенных пунктах. Для доставки больных можно использовать санитарную модификацию вездехода.

В хирургическом отделении руководителю региона рассказали, что в год здесь делается до 160 плановых и 100 экстренных операций. Из проблем отметили устаревшее оснащение и холод в операционной, в помещении старые окна, в морозы в 40 градусов температура опускается до 15 градусов тепла.

Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", с июля 2018 года оно находится в процессе ликвидации.