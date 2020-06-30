В Ингушетии открыли две новые школы почти на 1 тыс. мест

МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии открыли в сельских поселениях во вторник две новые школы, которые в общем рассчитаны на почти 1 тыс. мест. В открытии образовательных учреждений принял участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В сельских поселениях Экажево и Гази-Юрт Назрановского района открыли две новые школы на 200 и 720 ученических мест. Чтобы получать качественное образование, дети должны учиться в одну смену, иметь возможность посещать дополнительные занятия, кружки и секции. В республике почти 200 школ, но из них в одну смену занятия идут только в каждой четвертой, мы эту проблему будем решать", - передает пресс-служба слова Калиматова.

Как сообщается, новая начальная школа на 200 мест в самом крупном сельском поселении региона - Экажево - построена на месте старой, которая была возведена еще в 1964 году, в ней созданы все условия, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа на 720 мест в Гази-Юрте возведена в рамках нацпроекта "Образование", в здании есть современная библиотека, актовый зал, медблок, столовая. Во дворе школы есть стадион, позволяющий проводить не только внутришкольные мероприятия, но и соревнования регионального уровня.

"Для преподавания таких предметов, как физическая культура, музыка и изобразительное искусство, необходимо заключить соглашения между школой и двумя министерствами, культуры и спорта. Минспорта предложит кандидатуру специалиста для грамотного физического развития детей, а Минкультуры - педагогов для развития в детях музыкальных и художественных способностей", - добавил глава региона.

Помимо открывшихся образовательных учреждений, в 2020 году в республике намерены сдать в эксплуатацию 10 школ и 18 детских садов, в том числе построенных в рамках нацпроектов.