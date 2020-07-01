В Татарстане установят бюст защитника Брестской крепости Петра Гаврилова

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил установить на территории региона бюст участника обороны Брестской крепости Петра Гаврилова. Об этом в среду журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Президент республики Рустам Минниханов дал поручение установить бюст Петра Гаврилова на родине. Бюст участника обороны Брестской крепости в 1941 году, Героя Советского Союза появится в Татарстане", - сказала она.

Командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 13-й армии Западного фронта, майор Гаврилов Петр Михайлович родился 17 июня 1900 года в селе Альвидино Лаишевского уезда Казанской губернии. С 22 июня по 23 июля 1941 года Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. Попал в плен, был освобожден советскими войсками в мае 1945 года, продолжал службу до 1946 года. За подвиг - руководство обороной Брестской крепости - Гаврилов был удостоен звания Героя Советского Союза. Умер 26 января 1979 года.