Кадыров назвал заслугой жителей и избиркома Чечни самую высокую явку по стране

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность жителям республики и сотрудникам избирательных комиссий за самую высокую явку в общероссийском голосовании по поправкам к конституции РФ. Об этом он написал в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Первое место по явке в общероссийском голосовании среди регионов заняла Чеченская Республика. Это самый высокий показатель в стране! Выражаю огромную благодарность жителям Чеченской Республики, руководству избирательной комиссии Чеченской Республики, всем сотрудникам территориальных и участковых комиссий за активное участие в голосовании и образцовую организацию этого процесса", - написал Кадыров.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. По итогам обработки 100% протоколов за поправки в Чечне проголосовало 97,92 %, против - 1,94 %. Явка составила 95,15%.