Краеведческие музеи возобновили работу в Кисловодске и Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость", музей космонавтики и краеведческий музей в Ессентуках (Ставропольский край) возобновили работу после вынужденного закрытия в период пандемии. Об этом сообщается в четверг на страницах музеев в Instagram.

"Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость" и музей космонавтики на ул. Жуковского открыты для посетителей с соблюдением всех санитарных норм. Вход строго в масках", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Ессентукский историко-краеведческий музей возобновляет свою работу. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями количество посетителей ограничено.

"Экскурсионное обслуживание осуществляется только по предварительным заявкам для групп численностью не более десяти человек по Лечебному парку города Ессентуки. Для индивидуальных экскурсий по экспозиции музея установлено ограничение - не более двух-трех человек. При входе в музей каждый посетитель обязан пройти процедуру измерения температуры, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию", - сказано на странице музея.

По информации губернатора края Владимира Владимирова, на 2 июля в регионе зафиксированы 5 318 случаев заражения коронавирусом, за все время выздоровели 3 081 человек, умерли - 99.

В связи с эпидобстановкой санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. На данный момент в крае разрешена работа небольших магазинов и уличных веранд в кафе.