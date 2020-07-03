В Тюменской области до 21 июля продлили режим повышенной готовности

"Решение о продлении режима повышенной готовности в регионе принято оперативным штабом по коронавирусу. Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 120-п внесены 3 июля", - сказано в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Тюменская область продлила режим повышенной готовности в регионе до 21 июля. Об этом в пятницу заявил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В Тюменской области действует обязательный масочный режим в общественных местах. Поэтому с 6 июля транспортные компании обязаны информировать пассажиров о том, что поездки на общественном транспорте невозможны без использования санитарно-гигиенических масок. С 8 июля лиц без надетых средств индивидуальной защиты не будут допускать в автобусы, троллейбусы и трамваи.

С 3 июля жителям региона разрешено посещать специально оборудованные пляжи и термальные источники, где обеспечиваются соблюдение социальной дистанции и требования Роспотребнадзора.

Граждане старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию.

По информации оперштаба, всего с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 3 316 случаев заражения, выздоровели 1 915 пациентов, 18 человек умерли.