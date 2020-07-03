В Евпаторию прибыл первый пассажирский поезд из Петербурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Первый поезд оператора пассажирских железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс" прибыл из Санкт-Петербурга в крымский город-курорт Евпаторию, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Поезд № 179А Санкт-Петербург - Евпатория прибыл в Крым сегодня в 14:15. Этот же состав № 180С в 16:25 отправился в обратном направлении", - сказал собеседник агентства.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток. Поезда "Таврия" перевезли уже более 250 тыс. пассажиров.

С 15 июля поезд № 173/174 начнет курсировать по маршруту Москва - Евпатория через день. Время в пути составит около 35 часов.