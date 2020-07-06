Текстильный комбинат под Иваново оштрафовали за выбросы в Волгу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Крупнейшее в Ивановской области текстильное предприятие оштрафовали за вредные выбросы в Волгу. Об этом 6 июля сообщила Генпрокуратура РФ.

Прокуроская проверка установила, что предприятие "Приволжская коммуна" (ныне ХБК "Навтекс") сбрасывало в Волгу загрязняющие вещества. Ущерб водным ресурсам превысил 2 млн рублей.

"В настоящее время нарушения водного законодательства юридическим лицом устранены, сумма ущерба, причиненного в результате загрязнения реки Волги, полностью возмещена. Денежные средства поступили в бюджет муниципального образования", - говорится в сообщении.

"Навтекс" - одно из старейших предприятий текстильной отрасли в Ивановской области (ранее был известен как Наволокский хлопчатобумажный комбинат "Приволжская коммуна"). Комбинат специализируется на производстве хлопчатобумажных тканей и изделий медицинского назначения.