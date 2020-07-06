На Ставрополье в 2020 году приобретут более 150 единиц оборудования для онкобольных

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Клинические больницы и онкодиспансеры на Ставрополье по национальному проекту "Здравоохранение" получат в 2020 году более 150 единиц нового оборудования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

Губернатор региона Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции рабочее совещание, посвященное реализации в крае национальных проектов.

"В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" запланировано приобретение 154 единиц современного оборудования для пяти медицинских учреждений. Это краевая детская клиническая больница, краевой клинический онкологический диспансер, Пятигорский межрайонный онкологический диспансер, краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1, краевой клинический многопрофильный центр", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также по программе развития детского здравоохранения в крае планируется закупить оборудование для 32 учреждений.

"В рамках нацпроекта медработникам на селе предоставляются меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг. На эти цели в нынешнем году направлено свыше 105 млн рублей. Выплаты осуществляются ежемесячно сотрудникам 34 сельских медицинских организаций", - отмечает пресс-служба. В сфере здравоохранения в нынешнем году реализуется восемь региональных проектов с общим финансированием свыше 4,8 млрд рублей. Сроки реализации соблюдены, по ряду направлений работы идут с опережением графика.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.