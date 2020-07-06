В Северной Осетии на доплату соцработникам направят более 41 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят на доплату соцработникам более 41 млн рублей из республиканского бюджета. Об этом сообщили в понедельник в телеграм-канале оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в республике.

"Северная Осетия направит средства на дополнительные выплаты соцработникам. На эти цели республике из федерального бюджета дополнительно выделен 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

Изначально пособия для соцработников планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, но президент РФ Владимир Путин распорядился продлить их до 15 сентября, в связи с чем правительство страны направило дополнительно в регионы 3,6 млрд рублей.

Размер федеральных выплат будет зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом. Согласно указу, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей.

Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории - 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей - при выявлении коронавирусной инфекции.

Также социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу будет выплачиваться по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медицинский персонал будет получать по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Дополнительные выплаты техническому персоналу составят 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.