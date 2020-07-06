В Пятигорске возобновил работу музей каменных древностей

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Пятигорский музей каменных древностей под открытым небом, который несколько месяцев был закрыт из-за пандемии, возобновил свою работу. Об этом сообщается на странице музея в Instagtam в понедельник.

"Пятигорский музей каменных древностей под открытым небом возобновил свою работу. Обязательным условием для индивидуальных посетителей, семей и организованных групп до 10 человек является наличие маски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей расположен на гребне Горячей горы - памятнике природы и культуры, в 45 м от символа Кавминвод и Пятигорска - скульптуры Орла.

Музей представляет собой огороженный участок диаметром около 20 м. Центральным экспонатом Музея под открытым небом стала трехметровая статуя Дука-Бек эпохи Средневековья. Выставлены также подлинный жертвенный камень ХIII-XIV веков, входивший в первое музейное собрание, около десятка крестов, жерновов и иных экспонатов, найденных на территории Кавказских Минеральных Вод.

По информации губернатора края Владимира Владимирова, на 6 июля в регионе зафиксировано 5 649 случаев заражения коронавирусом, за все время выздоровели 3 303 человека, умерли - 104.

В связи с эпидобстановкой санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. На данный момент в крае разрешена работа небольших магазинов и уличных веранд в кафе.