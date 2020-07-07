Туристские центры Севастополя впервые предоставят гидов для восхождений в горах Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Туристские информационные центры (ТИЦ) в Севастополе впервые будут предоставлять прокат снаряжения и услуги гидов для желающих взойти на по скальным маршрутам виа феррата в горах Севастополя, сообщила во вторник ТАСС руководитель Центра развития туризма Севастополя Валерия Бровцына.

"В прошлые годы была организована система маршрутов виа феррата, по которым взойти на вершину могут даже люди, не имеющие специальной подготовки. С этого года в нашем ТИЦ, планируемом к открытию в окрестностях смотровой площадки Ласпи, будут предоставляться в прокат снаряжение для восхождений по виа феррата, а также информация об инструкторах-проводниках, которые прошли специальное обучение", - сказала Бровцына.

Она отметила, что скальные маршруты пользуются большой популярностью, ежедневно по ним проходит несколько групп. "У нас есть все необходимое, чтобы организовать такой вид досуга. Есть необходимый опыт, в прошлом году совместно с МГУ мы обучили инструкторов-проводников", - добавила собеседница.

Осенью 2018 года на фестивале "Большая севастопольская тропа" была презентована первая в городе виа феррата (в переводе с итальянского - "дорога из железа") - скальный маршрут на гору Деликли-Бурун, на протяжении которого провешены металлические страховочные тросы. Благодаря выбранному пути и такому типу страховки совершить восхождение по нему смогут даже люди, не имеющие альпинистской или скалолазной подготовки. В 2019 году были разработаны еще две ветки виа ферраты на севастопольском участке южного берега Крыма.