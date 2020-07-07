Более 20 киноработ представят на фестивале "Горький fest" в Нижнем Новгороде

ТАСС, 7 июля. Участие в конкурсной программе IV фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, примут 23 картины. Об этом сообщили журналистам во вторник в дирекции кинофестиваля.

"В конкурсной программе фестиваля представлены 23 работы", - отметили в дирекции. Среди них два полнометражных фильма - картины "Фрида" Ксении Лагутиной и "Я счастлива" режиссеров Милы Некрасовой и Насти Коркия. Остальные участники программы - короткометражные ленты.

В жюри фестиваля войдут продюсер, завкафедрой ВГИК Антон Малышев, сценарист и певица Анастасия Пальчикова, актер Егор Корешков, кинорежиссер Иван Твердовский.

Ранее организаторы кинофестиваля сообщили, что намерены максимально задействовать открытые городские площадки во время кинопоказов. Также планируются онлайн-трансляции мероприятий.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году мероприятия "Горький fest" посетили более 70 тыс. зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов. Победителем конкурсной программы 2019 года стала картина "Амбивалентность".