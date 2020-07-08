На Медовых водопадах в КЧР установят качели над пропастью и смотровую площадку

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Руководство туристического комплекса "Медовые водопады" в Карачаево-Черкесии намерено до конца года построить здесь несколько смотровых объектов и закупить квадроциклы, сообщил ТАСС руководитель туркомплекса Мусса Боташев.

"Планируем установить на скале Указатель большие качели высотой 5 метров. Каждый гость сможет воспарить над 100-метровой пропастью и полюбоваться природными красотами. Еще над пропастью будет установлена смотровая площадка. На территории комплекса также появятся квадроциклы - это то, что планируем в этом году, на следующий год тоже большие планы", - сказал Боташев.

Он добавил, что за период пандемии на курорте основательно подготовились к приезду туристов: составлено новое меню, проведены мелкие ремонтные работы, тщательная очистка территории. "После открытия будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора, подготовка для этого уже проведена. Мы установили в полутора метрах от каждой из стоек столы с дезинфицирующими средствами, сотрудники будут в соответствующем виде, на входе всем посетителям будут выдаваться маски", - рассказал руководитель туристического комплекса.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2019 году на Медовых водопадах открылся первый аттракцион парка экстремальных развлечений - самый длинный в России зиплайн протяженностью 1 050 метров. Позже был запущен экстремальный аттракцион со скальным маршрутом "Виа-феррата", состоящий из двух маршрутов различной сложности. Всего в экстремальном парке планируется создать пять аттракционов. На данный момент у дороги к комплексу строится придорожная инфраструктура на протяжении 7,5 км - это дегустационные залы, сувенирные лавки, конные прокаты и многое другое.

Медовые водопады - одно из популярных туристических направлений в КЧР, ежегодно посещают более 100 тыс. туристов. Группу водопадов в Малокарачаевском районе образуют пять потоков, из них три - Жемчужный, Скрытый и Шумный - находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый - на реке Эчки-Баш. Самый высокий из всей группы - Большой Медовый водопад, падающий с высоты 18 метров, а самым мощным считается Жемчужный. Здесь же находится одноименный туристический комплекс, включающий гостиницу, кафе, ресторан, а также музей "Карачаевское подворье".