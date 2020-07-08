В Чечне в 2020 году откроют первую трассу по мотокроссу, в том числе для туристов

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Первая в Чеченской Республике трасса для мотокросса откроется на базе Российского университета спецназа (РУС) в 2020 году. Она будет востребована как у военных и спортсменов, проходящих специальную подготовку, так и у туристов-экстремалов, которые все чаще едут в республику, сообщил ТАСС помощник главы республики Даниил Мартынов.

"Мотокросс - новое направление РУСа. Планируется проводить подготовку как военных, так и гражданских. В данный момент идет строительство трассы. Для этого был приглашен опытный специалист, под руководством которого проходят все работы. Открытие планируется уже в этом году", - сказал Мартынов.

По его словам, подготовка водителей будет осуществляться на мотоциклах разного класса. "Для водителей, которые не имеют большого опыта, и туристов предусмотрены специально подготовленные маршруты, соответствующие всем требованиям безопасности, - сказал Мартынов, отметив, что трасса будет интересна и для профессиональных спортсменов. - Уже к осени университет сможет провести первые сборы спортсменов".

Он добавил, что открытие трассы будет способствовать активному развитию мотокросса на территории Чеченской Республики и позволит проводить соревнования. "Регион является одним из самых подходящих для профессиональных спортсменов и любителей мотоспорта благодаря длинному сезону, который начинается ранней весной, а закрывается поздней осенью", - сказал собеседник ТАСС.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни. В декабре 2019 года на базе РУС открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс, он рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и любителей экстремальных видов спорта и активных развлечений.

О туризме в Чечне

Университет также в последние годы расширяет программу для туристов. Для них будут доступны альпинизм, выполнение прыжков с парашютом и новые маршруты на созданных в РУСе вездеходах "Чаборз".

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Милитари-туры - новое направление в регионе, которое по мнению властей республики, будет способствовать увеличению туристического потока.