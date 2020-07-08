В Тверской области заработала система экстренных служб "112"

ТАСС, 8 июля. Информационную систему экстренных служб по единому номеру "112" ввели в постоянную эксплуатацию в Тверской области. За время пробных испытаний системы диспетчеры успешно приняли более 582 тыс. вызовов. В дальнейшем планируется интеграция с аналогичной системой Смоленской области, сообщила в среду, 8 июля, пресс-служба областного правительства.

"В Тверской области после успешно проведенных приемочных испытаний в постоянную эксплуатацию введена государственная информационная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Трехкратное резервирование каналов гарантирует работу сети при нештатных ситуациях", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Система обеспечивает взаимодействие более чем 160 организаций и подразделений, в том числе между региональными управлениями МЧС, МВД, единым диспетчерским центром службы медпомощи, ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба) в районах области. "Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру "112", максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса - бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

По данным пресс-службы, планируется внедрение мобильного приложения региональной "Системы - 112".