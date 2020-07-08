В Кабардино-Балкарии вылечились 80% заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 8 июля. /ТАСС/. Количество выздоровевших после заражения коронавирусом жителей Кабардино-Балкарии (КБР) составило 80%, а число попадающих в больницу с таким диагнозом сократилось на 30%. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в ходе видеоконференции с главами районных администраций и городских округов КБР, сообщили журналистам в среду в его пресс-службе.

"За сутки выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19, 84 больных выздоровело. В целом количество выздоровлений на сегодняшний день составляет 80% от общего числа заболевших, в госпиталях находятся 1 001 человек, в реанимациях - 43, более 300 пациентов выписаны за прошедшую неделю, 10 человек отключены от аппаратов ИВЛ, количество госпитализаций сократилось на 31%, поступающих в тяжелом состоянии пациентов - на 4,7%, в два раза сократилось число больных с объемом поражения до 60%", - процитировали Кокова в его пресс-службе.

Он отметил, что такая динамика позволила перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер и многие жители республики уже смогли выйти на работу.

Вместе с тем он призвал не расслабляться и не пренебрегать мерами безопасности.

"Вы сами видите, что в ряде стран происходят вторичные вспышки, им приходится вводить новые ограничения. Население, а где-то и юридические лица расслабились и стали пренебрегать мерами безопасности, этого нельзя допускать", - добавил он, обращаясь к главам муниципалитетов и поручил им продолжать держать на контроле вопрос профилактики распространения вируса, соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности, вести постоянную информационно-разъяснительную работу.