В Дагестане планируют открыть еще три туристических хаба на популярных маршрутах

МАХАЧКАЛА, 8 июля. /ТАСС/. Туристические хабы со всей необходимой инфраструктурой планируют обустроить на популярных турмаршрутах в Махачкале, а также в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики по итогам совещания, посвященного развитию туризма в регионе.

"В настоящее время шесть хабов установлены в поселке Дубки Казбековского района, поселке Шамилькала Унцукульского района, селах Хунзах Хунзахского района, Салта Гунибского района, Датуна Шамильского района, Уркарах Дахадаевского района. Кроме того <…>, прорабатывается вопрос установки туристических хабов в Магарамкентском районе, в прибрежной зоне г. Махачкалы и на смотровой площадке горы Тарки-Тау", - говорится в сообщении.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам республики Расула Ибрагимова, турпоток в Дагестан ежегодно растет в среднем на 20%. "На сегодняшний день функционирует 248 коллективных средств размещения. Развивается сеть туристских маршрутов по республике, которая включает 44 турмаршрута <...>. В действующие туристические маршруты включено 129 объектов туристского показа в 30 городах и районах республики", - приводятся в сообщении слова Ибрагимова.

Кроме того, по словам министра, в настоящее время в разных районах республики реализуется несколько инвестпроектов в сфере туризма. В частности, в Казбековском районе ведется строительство туристско-рекреационного оздоровительного комплекса "Алмак" на площади 25 га, проект предполагает создание 85 новых рабочих мест, его планируется завершить до 2022 года.

Еще один крупный проект - создание туристско-рекреационного комплекса "Сардар" - реализуется на территории сразу двух районов - Сулейман-Стальского и Дербентского. "Проект разделен на реализацию в два этапа: "Сардар-Горный" в Сулейман-Стальском районе и "Сардар-Приморский" в Дербентском районе. Реализация проекта позволит увеличить поток туристов в эти районы и создать 320 рабочих мест", - уточнили в пресс-службе правительства.

Развитие туризма в Дагестане после поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в среду обсуждалось на совещании с участием главы правительства республики Артема Здунова в режиме видеоконференции. Как отметили в пресс-службе, в ходе совещания Здунов поручил провести работу с руководителями средств размещения и определить, на каких из них можно начать подготовку к снятию введенных ограничений.

О туристических хабах

Туристические хабы в Дагестане начали создавать по поручению главы республики. Блок-контейнерные объекты со всей необходимой инфраструктурой устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. На сегодняшний день такие хабы уже функционируют в таких популярных у туристов местах, как Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, село Хунзах и т.д.