Кенозерский нацпарк в Архангельской области откроет первый сельский музей-аэропорт

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Первый в России музей-аэропорт откроется в муниципалитете Лопшеньга Архангельской области. Об этом в среду сообщила пресс-службе Русского географического общества (РГО) со ссылкой на Кенозерский нацпарк, который курирует проект.

"В Архангельской области откроется первый в стране сельский музей-аэропорт. Деревянное здание местного аэровокзала в деревне Лопшеньга Архангельской области станет первым в России сельским аэропортом-музеем. Завершение проекта и открытие музея запланировано на осень 2020 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сотрудники Кенозерского нацпарка собирают самые разные предметы быта, воссоздают интерьеры прошлого. Экспозиция будущего музея оформляется в "советском" стиле. Предметы собирали почти год: семейными реликвиями делились жители со всего региона.

"В коллекции есть все, чтобы погрузить посетителей в атмосферу второй половины прошлого века: от авиабилетов до фирменной одежды летчика, от конфетных оберток до мебели. Здесь фотографии, бортовые журналы 1970-х годов в металлических окладах и даже "барограмма" самолета Ан-2 - листочек бумаги, показывающий ход полета, ведь на "кукурузнике" нет такого технического средства, как "черный ящик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе РГО пояснили, что гости аэропорта смогут рассмотреть авиационное ретро-оборудование, сфотографироваться с пилотом и даже отправить домой почтовую открытку с приветом из Лопшеньги. Кроме того, будет возможность в старинном телефонном аппарате услышать реконструкцию переговоров пилотов с диспетчером пятидесятилетней давности. Совместно с жителями региона экспозиции музея собрали уже более 300 экспонатов, добавили в пресс-службе Кенозерского нацпарка.

"Добраться до музея зимой можно будет на снегоходах, а летом - по морю на катерах. И по воздуху - на Ан-2. Его рейсы над Онежским полуостровом будут по-прежнему [выполняться] несколько раз в неделю", - уточнили в пресс-службе РГО. Музей создается по проекту "Воздушные причалы Белого моря", который получил грант президента РФ, а также победил в грантовом конкурсе "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть Биосферных Резерватов ЮНЕСКО.