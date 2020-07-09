В КБГУ прием на бюджет по программам ординатуры вырос на 18%

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Число бюджетных мест для приема на обучение по программам ординатуры в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ), расположенном в Нальчике, в 2020 году увеличился почти на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию вуза Артур Кажаров.

"В рамках прошлой приемной кампании у нас было выделено 85 бюджетных мест для поступающих по программам ординатуры, в этом году их стало на 15 мест больше", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что бюджетные места распределены по 15 медицинским специальностям, в том числе по таким, как "Акушерство и гинекология", "Педиатрия", "Психиатрия-наркология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Неврология", "Терапия" и другие.

Всего число бюджетных мест, предусмотренных в новом учебном году, составляет 1663, подчеркнул Кажаров. "Это как по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры", - пояснил он. Прием документов начат 20 июня, закончится по разным уровням образования в разное время - от 30 июля до 25 августа.

О вузе

Кабардино-Балкарский государственный университет занимает место в сотне лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования и шесть сетевых образовательных программ, две из которых на английском языке. КБГУ - это более 16 тыс. студентов. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет. В вузе обучаются порядка 1,6 тыс. иностранных студентов из 42 стран.