Проект "Умный город" планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 9 июля. /ТАСС/. Проект "Умный город", который был успешно внедрен в Железноводске, планируют ввести еще в восьми городах Ставрополья, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы имеем намерение вместе с компанией "Русатом" продолжить монтаж данной системы еще в восьми городах Ставропольского края. В городах Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Лермонтов, Невинномысск, Георгиевск, Ставрополь", - сказал Владимиров журналистам перед совещанием по вопросу цифрового развития городов Ставропольского края, которое в четверг прошло в Железноводске. По словам главы региона, планируется, что до конца года первый компонент системы появится в этих городах.

"Все, что позволяет сэкономить ресурсы, иметь очень легкую доступность для отдыхающих - мест размещения, отдыха, достопримечательностей, планирования своего отдыха, все, что облегчает жизнь нашим горожанам, - это будущее наших городов", - сказал Владимиров.

Он отметил, что программа поможет информационно объединить города Кавминвод. "Этот опыт, когда мы сможем все Кавминводы объединить, это будет капитализацией всех усилий, которые мы сегодня делаем как власть", - считает губернатор.

Усовершенствование системы

Разработчики сообщают, что при реализации проекта в других городах Ставрополья будут добавлены новые сервисы. "У нас в планах по предложениям заказчика развитие этой системы, система будет в других городах представлена новыми решениями, в том числе и по оборудованию", - рассказал журналистам заместитель генерального директора АО "Русатом инфраструктурные решения" Максим Чаховский.

"Также это управление ЖКХ с точки зрения распространения этого решения на управляющие компании. Туристические сервисы, в том числе связанные с междугородним сообщением, когда маршрут прокладывается, например, из Железноводска, и отдыхающий может увидеть достопримечательности Ессентуков, забронировать там отель, купить билеты на мероприятия, оставить отзыв", - отметил Чаховский.

Он подчеркнул, что при внедрении программы важна обратная связь. "Эта система развивается. В этом смысле очень важна обратная связь как заказчика - губернатора, муниципалитетов, так и жителей и отдыхающих", - пояснил представитель компании.

Чаховский сообщил, что перед разработчиками стоит задача - сделать единую систему курортных городов Северо-Кавказского региона. "И в этой системе будет представлена информация по каждому из городов. Она будет управляться, контентом будет наполняться. Но все внутрирегиональные связи, вся внутрирегиональная статистика будет доступна службам губернатора, исходя из которой будет перераспределение потоков, усиление финансирования точек отдыха, размещение магазинов", - пояснил он.

О проекте

Проект "Умный город" начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и "умные" пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.