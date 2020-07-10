В Сахалинской области запустили первое производство полипропиленовых труб

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Первый в Сахалинской области комплекс по изготовлению полипропиленовых труб "Алмаз" открылся в Южно-Сахалинске. Он предназначен для создания продукции для строительных материалов и трубопроводных систем, а также переработки пластика, сообщил в пятницу в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Запустили сегодня комплекс "Алмаз", который займется на островах высокотехнологичным производством полипропиленовых труб <...> Продукция предприятия уже применяется на объектах капитального строительства, трубы, созданные на острове, используются при ремонте инженерных сетей многоквартирных домов. И это только начало, в перспективе возможности комплекса позволят на 100% закрыть потребности строительного рынка по пластиковым трубам. В планах комплекса - наладить переработку различных видов пластика и пленки, чтобы делать из них стройматериалы и другие изделия", - написал Лимаренко.

Глава региона отметил, что область заинтересована в подобных производствах. На островах существует большая потребность в трубах, так как в ближайшие годы планируется провести масштабную реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в районах. Запуск производства труб позволит Сахалинской области сэкономить на логистике и стоимости продукции.

"Кроме того, такие небольшие производства будут снабжать необходимыми материалами наши крупные домостроительные проекты. Это хороший пример, когда маленький бизнес может влиться в большое и серьезное дело", - подчеркнул Лимаренко.

По информации областных властей, на новом предприятии уже трудятся 50 сахалинцев. Не исключено, что в дальнейшем в комплексе появятся новые рабочие места. На сегодняшний день в проект уже инвестировано более 150 млн рублей. В дальнейшем пластик и полиэтилен на заводе будут перерабатывать в гранулу, которую далее будут использовать в качестве сырья для производства рулонной изоляции для полов (подложка для теплого пола), уплотнительного жгута для швов в зданиях и трубной изоляции для утепления водопроводных труб, применяемых при строительстве.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей. "Если все заключенные соглашения будут реализованы, то объем инвестиций по ним составит более 4,3 трлн рублей. В рамках проектов уже создано более 51 тыс. рабочих мест, запущено 325 предприятий", - подчеркивал Трутнев.