В Туле откроют экспозицию о военных походах Дмитрия Донского к 640-летию Куликовской битвы

ТУЛА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" к 640-летию Куликовской битвы откроет в своем филиале в музейном квартале Тулы экспозицию об участии князя Дмитрия Донского в военных походах. В ней будут представлены подлинные образы вооружения русских и ордынских воинов, в том числе найденный в Тульской области меч XIV-XV веков, рассказал ТАСС ученый секретарь музея-заповедника Алексей Воронцов.

"В нашем здании на улице Металлистов, 8, в музейном квартале Тулы мы откроем выставку, посвященную князю Дмитрию Донскому, его жизни, его связи с Тульским краем, участию в битвах, в том числе и в Куликовской битве. Экспозиция будет построена на подлинных предметах вооружениях русских и ордынских воинов", - сказал Воронцов.

Одним из экспонатов станет меч, найденный два года назад на раскопках в Щекинском районе Тульской области. Он весит более 1,2 кг, длина - 101,5 см, исследования показали, что он относится к XIV-XV векам. "Во время реставрации на мече найти следы клейм, работа с ним, исследования еще продолжается. В экспозиции он будет представлен в отдельной витрине с особым режимом хранения. Использовался ли этот меч кем-то из участников Куликовской битвы или нет, мы не можем сказать однозначно, но он относится к той эпохе, он представляет то вооружение, которым владели воины Руси", - отметил Воронцов.

Открыть выставку планируется в сентябре 2020 года, когда будет отмечаться 640-летие Куликовской битвы и 500-летие Тульского кремля, добавил собеседник агентства.

Куликовская битва

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение завершилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

Князь Дмитрий Иванович (12.10.1350 - 19.05.1389), прозванный Донским за победу в Куликовской битве, был сыном князя Ивана II Красного и его второй жены, княгини Александры Ивановны. Возглавил московское княжество 1359 году. В период правления Дмитрия одержаны значительные военные победы над Золотой Ордой, продолжилась централизация русских земель вокруг Москвы, построен белокаменный московский Кремль.