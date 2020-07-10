Искусственный интеллект поможет находить дальневосточных леопардов на снимках фотоловушек

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект поможет сотрудникам национального парка "Земля леопарда" автоматически распознавать дальневосточных леопардов на снимках с фотоловушек, сообщила в пятницу пресс-служба резервата.

За леопардами и другими животными на территории нацпарка следят с помощью крупнейшей в России сети фотоловушек - их здесь установлено более 400. Ежегодно ученым поступает до 950 тыс. изображений, которые они систематизируют вручную.

"Миллионы фотографий редких животных "Земли леопарда" с фотоловушек впервые будет обрабатывать уникальная программа, специально разработанная совместно с Центром искусственного интеллекта МТС. Компьютерное зрение сможет автоматически распознавать дальневосточных леопардов и отличать их от других видов животных", - говорится в сообщении.

По словам сотрудника отдела науки "Земли леопарда" Глеба Седаша, внедрение разработки избавит ученых от рутинной работы и сэкономит время, позволив сосредоточиться на анализе информации.

Искусственный интеллект пока выделяет изображения дальневосточного леопарда с точность свыше 94%. Позже программа автоматически будет распознавать и сортировать по видовой принадлежности еще и тигров, медведей, диких копытных и других животных, от которых напрямую зависит состояние популяции самой редкой кошки на планете.

Нацпарк "Земля леопарда" - единственное в мире место, где популяция краснокнижного хищника обитает в естественной среде. На особо охраняемой природной территории живут не менее 97 взрослых дальневосточных леопардов, около 30 взрослых амурских тигров и 10 котят. Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сбережению экосистемы Дальнего Востока. Кроме того, в октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.