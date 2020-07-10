На Эльбрусе открыли канатные дороги для туристов

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Канатные дороги на высшей точке Европы горе Эльбрус (высота над уровнем моря 5 642 м), работа которых была приостановлена из-за пандемии, открыли для туристов в пятницу, сообщает на своей странице в Instagram курорт "Эльбрус".

"С 10 июля наши канатные дороги снова работают в обычном режиме. Мы очень рады гостям и просим вас внимательно отнестись к правилам для текущей ситуации. Для соблюдения рекомендаций по профилактике COVID-19 при перемещении на канатных дорогах разрешается посадка не более двух человек в один вагон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу необходимо соблюдать дистанцию, а также использовать индивидуальные средства защиты. "Мы делаем все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Позавчера на наших канатных дорогах была проведена очередная дезинфекция, в дальнейшем все кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут также регулярно обрабатываться дезинфектантом", - добавили в компании.

В настоящее время курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе - 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Все туристические объекты Кабардино-Балкарии были закрыты для посещения с конца марта из-за пандемии, с 10 июля республика перешла к очередному этапу снятия ограничений. Свою деятельность могут возобновить санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Разрешается деятельность гостиниц, турбаз, пансионатов, расположенных в курортных районах, при условии единовременного заполнения не более 75% номерного фонда. Возобновляется работа объектов курортной инфраструктуры: канатных дорог, горнолыжных трасс, питьевых галерей.

По данным Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих (горнолыжный курорт Приэльбрусье 392,3 тыс.), в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек (в Приэльбрусье побывало 451,6 тыс.). Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%.