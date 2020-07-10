В КБР вдоль федеральной дороги установят электроосвещение в трех населенных пунктах

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты установят электроосвещение протяженностью 13,5 км вдоль федеральной дороги А-158 в трех населенных пунктах Кабардино-Балкарии, работы начнутся в июле, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"По заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" в селе Алтуд Прохладненского района устроят более 4 км линий освещения, в поселке Исламей Баксанского района - 6,7 км, а в селе Былым Эльбрусского района - 2,8 км. Всего на трех участках установят 414 металлических оцинкованных опор высотой по 10 м. Количество энергосберегающих светильников на них составит 430 штук", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, конструкции смонтируют на расстоянии 4 м от кромки проезжей части от 30 до 34 м друг от друга. "В случае, если это расстояние не удается выдержать из-за сужения жилой застройки - устроят бортовые камни, во избежание столкновений автомобилей с опорами. Важно отметить, что съезды к домам будут сохранены. У пешеходных переходов предусмотрена мощность освещения будет в 1,5 раза выше, чем на других участках проезжей части", - добавили в ФКУ Упрдор "Кавказ".

Всего, по данным пресс-службы, к декабрю 2020 года будут освещены 16 населенных пунктов, расположенных вдоль федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус.

Автомобильная дорога А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус имеет две ветви: одна ведет от города Прохладный до селения Атажукино через Исламей (км 0+000 - км 49+720), а другая - от поста ДПС на обходе Баксана до Поляны Азау (км 0+000 - км 104+740). Трасса не только соединяет города республики, но и является единственным маршрутом к курорту Эльбрус. Ежедневно по автодороге проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что участок автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" протяженностью 14 км отремонтируют в Кабардино-Балкарии к концу 2021 года и расширят до четырех полос. Планируется, что дорожники ликвидируют один очаг аварийности, а также два потенциальных места концентрации ДТП. В целях обеспечения безопасности движения устроят 2,7 км краевого барьерного ограждения и более 9 км бортовых камней. Помимо этого, нанесут разметку из термопластика и установят новые дорожные знаки.