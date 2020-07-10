В пяти районах Чечни ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нашествия саранчи

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности объявили в пяти районах Чечени из-за угрозы нашествия саранчи из соседних регионов. Об этом журналистам в пятницу сообщил заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Чеченской Республике Асламбек Темир-Алиев.

"С местной саранчой в регионе справляются, но ожидается нашествие вредителей с соседних республик - Дагестана и Калмыкии. В районах, где объявлен режим повышенной готовности, в основном поля засеяны яровыми культурами: рис, кукуруза, подсолнечник, а также виноград. В администрациях муниципальных районов созданы штабы по координации и принятию мер против распространения саранчовых вредителей", - отметил Темир-Алиев.

Он рассказал, что по последним данным в ходе фитомониторинга всего по региону обследовано 73,3 тыс. га, при этом площадь заселения саранчовыми вредителями составила 43,3 тыс. га. "Для борьбы против саранчовых вредителей в хозяйствах применяется наземная техника и малая авиация. В целях уничтожения вредителей осуществлена обработка сельхозугодий на площади 30,6 тыс. га, в том числе более 19 тыс. га - наземной техникой и более 11 тыс. га - малой авиацией. Обработка полей продолжается", - добавил представитель регионального Россельхозцентра.

Ранее МЧС РФ прогнозировало ухудшение ситуации с нашествием саранчи в пяти районах Республики Калмыкия, в трех районах Волгоградской области и в пяти районах Чеченской Республики. В июне общая площадь заселения саранчовыми вредителями в России возросла более чем на 300 тыс. га - до 891 тыс. га, при этом против них обработано менее половины площади - 361 тыс. га. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с летающими насекомыми десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.