В Кронштадте открылся учебно-спортивный комплекс проекта "Кронштадт. Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев" открылся в субботу на территории туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов". Заведение для детского отдыха станет первым объектом, открытым на площадке кластера, сообщила пресс-служба некоммерческого фонда по развитию проекта "Остров фортов".

"В Кронштадте - городе-крепости - открылся настоящий лагерь. Он стал первой ласточкой нового историко-культурного кластера "Остров фортов". Поздравляю всех с этим долгожданным событием!" - приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В мероприятии приняли участие воспитанники первой смены лагеря, заезд которой состоялся 10 июля. Детей, помимо Беглова, приветствовали глава Кронштадтского района Олег Довганюк, основатель гонки героев, член рабочей группы по развитию г. Кронштадта Ксения Шойгу, российский певец, музыкант, актер и композитор Денис Клявер, а также спортивный блогер Алексей Столяров. Все они направили свои видеообращения к воспитанникам лагеря.

"Лагерь настоящих героев" - первый объект социальной инфраструктуры историко-культурного кластера "Остров фортов". Он расширяет возможности для интересного и полезного отдыха детей Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга и вносит свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. До конца года - за четыре смены - он примет более 600 детей", - отметила Шойгу.

В учебно-спортивном комплексе дети смогут получить навыки пребывания в природных условиях, также развить свои физические навыки и получить патриотическое воспитание. Площадь лагеря составляет 4,3 га. Он рассчитан на 160 детей в смену, предусмотрены квоты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Лагерь настоящих героев" будет передан в собственность правительства Санкт-Петербурга.

Первая смена продлится 12 дней - до 21 июля, на нее "Лагерь настоящих героев" принимал девочек для участия в "Школе военных медиков": они пройдут обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Вторая смена - также "Школа военных медиков", но уже для мальчиков - пройдет с 23 июля по 3 августа 2020 года. На третью смену - с 5 по 16 августа - в лагере ждут мальчиков для прохождения "Школы спецназа", где их научат обращаться с оружием, а также познакомят с основами тактической и строевой подготовки. Заключительная смена летнего сезона - "Школа военных связистов" (с 18 по 29 августа 2020 года), она пройдет для девочек и будет посвящена основам радиосвязи.

О кластере

Как сообщала в мае Ксения Шойгу, первую очередь исторического парка в Кронштадте планируется открыть ко Дню военно-морского флота, 26 июля. Обеспечить контрактами 100% финансирования проекта туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов" планируется до конца 2020 года. Около 30% финансирования уже подписано.

В рамках проекта предполагается возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. Особое внимание будет уделено знаменитым кронштадтским фортам. Форты "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" после реставрации станут доступными для жителей и гостей города.