В Ивановской области началась работа по заготовке антиковидной плазмы

ТАСС, 13 июля. Ивановская служба крови начала работу по заготовке антиковидной плазмы от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник журналистам в ходе брифинга сообщил глава Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

"Мы начали работу по заготовке антиковидной потагенно-редуцированной плазмы. В настоящий момент идет этап отбора потенциальных доноров, это должны быть люди с хорошим здоровьем, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в легкой или средней форме. При этом инфекция была у них лабораторно подтверждена", - сообщил глава депздрава.

Донорами, по словам Фокина, могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет. Для этого достаточно заполнить специальную анкету в поликлинике, после чего с пациентом свяжутся и пригласят в службу крови на сдачу плазмы. В плазме содержатся активные при коронавирусе иммуноглобулины, которые в последующем будут вводиться болеющему человеку. Это дает шанс на спасение в тяжелых случаях.

Глава ивановского депздрава отметил, что в настоящий момент в регионе фиксируется "устойчивая тенденция снижения заболеваемости острой пневмонией". Всего с начала пандемии в Ивановской области заболело 5 565 человек, 64 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 3 464, умерли 59 пациентов.