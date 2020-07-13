Прямое авиасообщение открылось между Грозным и Новосибирском

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7 запустила первый прямой рейс между Грозным и Новосибирском. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по понедельникам, сообщил журналистам генеральный директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

"Рейс в Новосибирск - первый в истории республики. Он субсидированный и открыт благодаря руководству региона. Вход такой брендовой компании - хороший показатель", - отметил Шахгириев.

По его словам, с 25 июля также ожидается открытие дополнительного рейса из аэропорта Домодедово. "Это все делается для того, чтобы цены на билеты у нас были на уровне соседних регионов. Что касается международных рейсов, сегодня у нас практически все соглашения подписаны на Джидду, Дубай и Стамбул после открытия границ", - добавил он.

Ранее из Грозного были запущены рейсы в Санкт-Петербург, Астрахань и Сочи. В 2019 году пассажиропоток грозненского аэропорта составил около 500 тыс. человек.

Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется в рамках государственной программы РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.