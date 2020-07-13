Регионы СКФО кооперируются в борьбе с саранчой

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья и Дагестана держат под контролем ситуацию с нашествием саранчи в 2020 году. Координация между регионами позволяет прогнозировать развитие ситуации и оперативно реагировать на нее, ущерба в сельскохозяйственных культурах удается избежать.

Ранее МЧС РФ прогнозировало ухудшение ситуации с нашествием саранчи в пяти районах Республики Калмыкия, в трех районах Волгоградской области и в пяти районах Чеченской Республики. Ежегодно в число регионов, подверженных нашествию вредителя, попадают Ставрополье и Дагестан.

"Работаем вместе с нашими соседями - Калмыкия, Дагестан. На территории Ставропольского края, совершенно точно могу сказать, ситуацию с распространением саранчовых вредителей мы держим под контролем. Ущерба на сегодня по урожаю от саранчовых вредителей мы не задокументировали, по факту есть ущерб на наших пастбищах, по сельскохозяйственным культурам удается бороться", - сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.

По данным краевого филиала Россельхозцентра, отрождение личинок мароккской саранчи и итальянского пруса было зафиксировано в регионе в конце апреля 2020 года. "Выстроена система работы по борьбе с саранчовыми вредителями. В этом году выделено из бюджета края 28 млн рублей на закупку препарата, сегодня общие запасы по препарату на 200 тыс. га, 140 тыс. на сегодняшний день у нас отработали, работали восемь авиабортов, 100 единиц наземной техники", - пояснил Ситников.

Ранее в Минсельхозе Дагестана сообщали, что в 2020 году в связи с благоприятными условиями для размножения личинок саранчи их отрождение началось на месяц раньше обычного. "В целом в этом году нам удалось успешно провести упреждающие мероприятия, которые не дали саранче распространиться на начальном этапе ее отрождения. Благодаря такой работе очаги маррокканской саранчи в республике практически полностью уничтожены, остаются только очаги азиатской саранчи на территориях, которые запрещено обрабатывать. И на сегодня в Дагестане ситуация с саранчовыми вредителями в целом под контролем. Тем не менее мы готовы оперативно реагировать на любые тревожные сигналы с мест, которых, надеемся не будет", - сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов.

Общая площадь Дагестана, проверенная на наличие саранчи, достигла 351 тыс. га. "Специалистами филиала Россельхозцентра совместно с Минсельхозом Дагестана и районными администрациями уже проведены мероприятия по истреблению этого опасного вредителя. Всего саранча заселила почти 120 тыс. гектар, из которых обработаны - 101 тыс. га", - пояснили ТАСС в республиканском филиале Россельхозцентра.

В МЧС РФ сообщали, что в июне общая площадь заселения саранчовыми вредителями в России возросла более чем на 300 тыс. га - до 891 тыс. га, при этом против них обработано менее половины площади - 361 тыс. га. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с летающими насекомыми десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.