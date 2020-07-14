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В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе молочной фермы

Стоимость проекта составит более 1,7 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Строительство фермы на 2,4 тыс. голов дойного стада началось на базе агропредприятия "Луч" в Амурской области. Это будет крупнейшее предприятие по производству молока в регионе, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Молочная ферма сможет вместить 2,4 тыс. голов дойного стада. Сейчас началось строительство первой очереди, она рассчитана на 1,57 тыс. коров. Это будет крупнейшее предприятие по производству молока в Приамурье", - говорится в распространенном сообщении.

Стоимость проекта - свыше 1,7 млрд рублей, его инвестором выступает предприятие "Луч". Сдача объекта запланирована на май 2021 года. Проектная мощность первой очереди составит 15,7 тыс. тонн молока в год. На первом этапе работы предприятия будет создано 40 рабочих мест, к моменту выхода на полную мощность - до 70.

Акционерное общество "Луч" - крупнейшее агропредприятие в Амурской области. Оно находится в Ивановском районе, в 40 км от Благовещенска. Основным видом деятельности является выращивание семян масленичных культур.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская областьДальний Восток
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