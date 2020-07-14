Санатории Кавминвод начали внедрять программы реабилитации для перенесших коронавирус

ПЯТИГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Санатории Кавказских Минеральных Вод начали внедрять программы реабилитации пациентов, перенесших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией, а также врачей, принимающих участие в борьбе с пандемией, сообщила во вторник ТАСС руководитель многопрофильного санатория "Виктория" в Ессентуках.

"Для врачей и пациентов, переболевших COVID-19, помимо классического санаторно-курортного лечения сегодня разработаны и внедрены новые программы - это "Свободное дыхание", которое включат комплексное лечение органов дыхания, программа "Антистресс-восстановление", которая включает комплекс медицинских, психологических и оздоровительных мероприятий, а также общеоздоровительная программа, которая включает мероприятия на основе уникальных природных факторов нашего курорта", - рассказала Гринько.

По ее словам, санаторий начал принимать отдыхающих 15 июня после почти трехмесячного перерыва.

"Пока отдыхающих немного, но, я думаю, когда мы узнаем о том, что с пандемией мы закончили, очень многие россияне приедут к нам на курорт, потому как люди после пребывания в такой затяжной стрессовой ситуации захотят восстановить здоровье, улучшить свое психоэмоциональное состояние", - отметила собеседница агентства.

В июне в пресс-службе администрации Железноводска сообщили, что программу реабилитации переболевших коронавирусом по инновационной методике, основанной на данных о пользе лечения минеральной водой, а также комплексе дыхательных процедур, предлагает санаторий "Бештау". Также, по данным пресс-службы Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России), реабилитация пациентов после коронавирусной инфекции проводится на базе одного из филиалов центра - санатории им. Кирова в Пятигорске.

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