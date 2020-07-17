Нарзанная галерея и один из питьевых бюветов возобновили работу в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Один из старейших памятников архитектуры города-курорта Кисловодска Нарзанная галерея в пятницу вновь открылась для туристов спустя три месяца простоя из-за пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе "Национального парка "Кисловодский". Также открылся питьевой бювет на улице Желябова.

"Нарзанная галерея открылась сегодня с 7 часов утра", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в помещении питьевого зала будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Туристам будет рекомендовано заходить в галерею, чтобы набрать минеральную воду в отдельную посуду, после чего покидать помещение.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, меры предосторожности предприняты и в бювете на улице Желябова. Вход и выход осуществляется через разные двери. Сотрудники носят маски, установлен бесконтактный антисептик. Проводится постоянная дезинфекция поверхностей и проветривание помещения.

Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. С 1 июня 2020 года в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии. Позже были открыты курортные парки, при соблюдении мер профилактики возобновляют работу бюветы с минеральной водой и питьевые галереи.

Нарзанная галерея является одним из старейших памятников архитектуры в Кисловодске и объектом культурного наследия федерального значения. Галерея была построена в период с 1848 по 1858 год по проекту архитектора Самуила Уптона в символической форме ключа. Туристы могут попробовать здесь три вида нарзана: общий, доломитный, сульфатный.