На Камчатке намерены выращивать овощи с помощью вод термальных источников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Воды термальных источников на Камчатке решили использовать в сельском хозяйстве. Власти региона прорабатывают механизм применения их для выращивания овощей в Быстринском районе, где от термальных источников уже отапливают дома, сообщается на сайте краевого правительства.

Суровый климат сдерживает развитие сельского хозяйства на Камчатке, тепличные хозяйства нуждаются в альтернативных источниках отопления. Поэтому большинство овощей и ягод на Камчатку завозят с "материка", что сказывается на их цене. Так, стоимость килограмма привозных помидоров в магазинах Петропавловска-Камчатского доходит до 800 рублей.

"Отношение к термальной воде должно быть, как к ресурсу, чтобы она давала максимальную пользу. Причем здесь есть важный момент - вода может использоваться не только для отопления, но и в сельскохозяйственной отрасли", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Владимира Солодова.

И.о. главы райцентра Эссо Михаил Мишура поддержал задумку врио губернатора. "Жители Эссо могли бы использовать воду эффективно, построить тепличные комплексы - снабжать свежими овощами не только село, но и район", - сказал он.

В краевом Минсельхозе пояснили ТАСС, что термальная вода будет поступать от источников к теплицам и отапливать их. Однако пока этот ресурс дорог - один кубометр термальной воды стоит для потребителей около 60 рублей. Властям в первую очередь предстоит решить вопрос со снижением стоимости использования термальной воды в ЖКХ и разработать программу внедрения этой технологии.

В июне президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию производства овощей в Дальневосточном федеральном округе (ДВО). Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.