Спортивные объекты в КБР возобновили работу после улучшения ситуации с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Спортивные объекты Кабардино-Балкарии (КБР), закрытые в марте из-за пандемии, возобновили работу с 20 июля. Одним из первых открыт бассейн во дворце лечебной физкультуры в Нальчике, сообщил в понедельник ТАСС министр спорта региона Ислам Хасанов.

"Мы - одна из тех отраслей, которая наиболее пострадала от карантина, и сейчас мы не в полном объеме, но возобновляем тренировочный процесс и будем принимать активное участи во всех спортивных мероприятиях страны. В республике разрешено работать всем спортивным организациям, но с определенными ограничениями (не более 10 человек, занимающихся в зале - прим. ТАСС). Открытые площадки функционируют все, с сегодняшнего дня запускаем плавательный бассейн", - рассказал Хасанов, добавив, что на дорожках бассейна дворца лечебной физкультуры смогут одновременно находиться не более семи человек.

Всего в Кабардино-Балкарии выявлено 5 807 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 294 человека, умерли 64. В госпиталях остаются 600 пациентов (как с подтвержденным коронавирусом, так и с подозрением на него), из них 27 человек в реанимациях.