Питьевые бюветы возобновляют работу в Пятигорске и Ессентуках

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Питьевые бюветы в Ессентуках и Пятигорске (Ставропольский край), которые были закрыты на несколько месяцев из-за ограничений по коронавирусу, вновь принимают отдыхающих. С открытием питьевых галерей власти ожидают увеличения числа отдыхающих.

"С сегодняшнего дня в Пятигорске открыт для посещений бювет по адресу: проспект Кирова, 26а. Здесь проведены все необходимые мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции, соблюдаются нормы, требования и рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

По данным горадминистрации Ессентуков, в городе-курорте открыли для посещения два бювета - источник №4 и источник №17.

"Отпуск воды осуществляется согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора. На входе - бесконтактное измерение температуры и обработка рук антисептиком. Посещение источника возможно только в маске и перчатках. Сами поверхности и краны дезинфицируются специальным средством после получения минеральной воды каждым отдыхающим", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Сообщается, что с июня минеральной водой лечили только курортников. Им воду доставляли в санатории. "Именно из-за закрытых питьевых галерей многие жители России откладывали поездку в Ессентуки. Ожидается, что наплыв отдыхающих на курорт начнется уже в конце этой недели", - сообщили в пресс-службе.

Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. С 1 июня 2020 года в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии. Позже были открыты курортные парки, при соблюдении мер профилактики возобновляют работу бюветы с минеральной водой и питьевые галереи.