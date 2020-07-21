В Якутии выделят 57 млн рублей на выкуп земель для строительства моста через Лену

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели в этом году 57 млн рублей для изъятия и выкупа земельных участков, которые находятся на месте строительства автомобильного моста через реку Лену. Соответствующий проект постановления рассмотрели и приняли во вторник на заседании регионального правительства.

"Для своевременной реализации проекта строительства моста в рамках заключенного концессионного соглашения республика должна провести мероприятия по изъятию земельных участков на основании ходатайства со стороны государственного учреждения, после чего предоставить их концессионеру. Такими полномочиями будет наделена "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)", которая проведет в 2020 году необходимую работу по изъятию и выкупу земельных участков и расположенных на них объектов", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что на изъятие и выкуп участков в 2020 году в бюджете республики предусмотрели 57 млн рублей.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Его строительство вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км. Победителем торгов по проекту стал консорциум группы "ВИС" и "РТ - развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания". Точный размер капитальных затрат определят по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей.

Ленский мост включили в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года.