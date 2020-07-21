Более 100 млн руб. выделено дополнительно муниципалитетам Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области направили дополнительно более 100 млн рублей в муниципалитеты региона на благоустройство территорий и приобретение уборочной техники. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Поташев.

"Это дополнительные 100,77 млн рублей, которые направляются муниципальным образованиям на выполнение работ по благоустройству, приобретение коммунальной и уборочной техники. Предоставление данных средств обусловлено высоким запросом муниципалитетов и жителей региона на реализацию соответствующих мероприятий", - сказал Поташев.

Дополнительное финансирование выделено по поручению врио главы области Александра Цыбульского, к которому поступают многочисленные просьбы жителей районов. "Несмотря на непростые экономические условия, мы пошли на дополнительное выделение средств муниципалитетам. Средства направляются из федеральной субсидии на сбалансированность бюджетов. Финансовую поддержку получат практически все муниципальные образования области", - сказал на заседании председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.