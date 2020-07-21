Самый загруженный участок трассы "Кавказ" в Дагестане расширят до 2022 года

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /Корр. ТАСС /. Дорожники в Дагестане в ходе реконструкции расширят с двух до четырех полос наиболее загруженный участок трассы "Кавказ", по которому ежедневно проезжает более 30 тыс. автомобилей, сообщила пресс-служба Росавтодора.

"Участок трассы "Кавказ" км 764 - км 769 (между селами Стальское и Кульзеб в Кизилюртовском районе Дагестана) является сегодня одним из наиболее загруженных - в сутки по нему проезжает более 30 тыс. автомобилей. В ходе реконструкции управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" приведет этот отрезок к нормативам 1Б категории (скоростная автомобильная дорога)", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Росавтодора, дорожное полотно будет расширено с двух до четырех полос, встречные потоки будут разделены осевым парапетным ограждением, будет установлено около 10 км бокового барьерного ограждения.

"На повороте в село Кульзеб устроят переходно-скоростную полосу. Для безопасности жителей этого села построят надземный пешеходный переход с подъемниками, две автобусных остановки, а также 340 м. тротуаров с перилами, а под проезжей частью - скотопрогон", - сообщили в ведомстве.

Завершение реконструкции запланировано на 2022 год. В настоящее время на участке ведутся работы по расширению земляного полотна.

"Существенных ограничений движения, связанных с производством работ на участке, вводить пока не планируется - проезд обеспечен по обеим полосам", - уточнили в Росавтодоре.