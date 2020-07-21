Парады военных кораблей и крейсерских яхт пройдут в День ВМФ в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Военно-морской парад и парад крейсерских яхт пройдут в Архангельске в День ВМФ. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области во вторник, большинство мероприятий праздника из-за неблагоприятной ситуации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции пройдут онлайн.

"Уже 22-23 июля пять кораблей встанут на рейде Северной Двины, а 26 июля трансляция с парада будет проходить через систему уличной звукофикации на набережной Северной Двины и Троицком проспекте. Во время трансляции диктор расскажет о каждом корабле - участнике парада. Завершится парад фонтанами на кораблях Беломорской военно-морской базы. В акватории Северной Двины от Кузнечевского моста до Красной пристани состоится парад крейсерских яхт", - говорится в сообщении.

В городе пройдут торжественные возложения цветов к памятникам адмиралу Николаю Кузнецову, юнгам Северного флота, участникам северных конвоев, к стеле "Архангельск - город воинской славы", а также к монументу Победы. У причала морского-речного вокзала будет стоять учебный корабль "Смольный", который прибудет в Архангельск 24 июля. Курсанты и офицеры, находящиеся на борту, станут участниками торжественных мероприятий.

В социальных сетях музеи, библиотеки, культурные центры, а также центр "Патриот" проведут виртуальные экскурсии, викторины, развлекательные программы.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Архангельской области составляет 8081. Наиболее неблагоприятная обстановка сохраняется в архангельской агломерации (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район). За последние сутки выявлены 92 новых случая коронавируса. По состоянию на 21 июля проходят лечение от новой коронавирусной инфекции 2301 человек, 5683 - выздоровели. В регионе обследованы на коронавирус 173 820 человек.