Строительство судов для связи Сахалина и Курильских островов завершится к концу 2020 года

ТАСС, 23 июля. Строительство второго из двух судов для связи Сахалина и Курильских островов завершится в декабре 2020 года, в начале следующего года оба транспорта приступят к работе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Закладка двух судов для связи Сахалина и Курильских островов состоялась весной 2019 года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (НССЗ) в Ленинградской области. Серия из двух грузопассажирских судов строится по заказу компании "Сахалинлизингфлот". Первый транспорт "Адмирал Невельской" спустили на воду в мае.

"Окончание строительства судов для связи Сахалина с Курилами запланировано на декабрь 2020 года. На линию они должны выйти в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Каждое из судов рассчитано на 146 пассажирских мест и транспортировку грузов. Они разработаны с учетом специфических условий швартовки у причалов на Курильских островах.

Повышение транспортной доступности территорий является одной из задач, которую президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. Ранее в июле губернатор Валерий Лимаренко поручил разработать комплексный план развития транспортной системы, включающий единую схему для Сахалина и Курил.