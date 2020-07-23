На Дальнем Востоке 5 тыс. человек отчитались об освоении полученных гектаров

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Декларации об освоении земельных участков, полученных по программе "Дальневосточный гектар", в установленный срок подали уже 5 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг в эфире на портале "Твой Дальний Восток" генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

"Эта декларационная кампания стартовала в конце прошлого года. На сегодняшний день это уже 5 тыс. человек, которые подали свои декларации. Каждый месяц мы наблюдаем динамику и нам отрадно, что мы говорим не только о поданных заявлениях и заключенных договорах, а уже о том, что граждане уведомляют нас о тех действиях, которые осуществляют на земельных участках", - сказал Ховрат.

Он уточнил, что декларацию об освоении земельного участка необходимо подать по истечении трех лет и трех месяцев после того, как человек получил договор безвозмездного пользования. Если декларация не будет подана вовремя, это станет основанием для проведения уполномоченным органом внеплановой проверки. При выявлении фактов неиспользования земли или ее использования с нарушениями это станет основанием для вынесения предписания об устранении нарушений. Если и они не будут устранены, уполномоченный орган будет обращаться в суд для изъятия участка.

"Это достаточно долгая процедура, нам бы не хотелось, чтобы эта процедура проводилась в отношении тех людей, которые взяли "дальневосточный гектар". Поэтому мы призываем: если вы используете земельный участок, подайте декларацию в тот срок, в который вы должны это сделать, если вы не хотите его использовать, передумали, ничего в этом страшного нет, можно подать соответствующее уведомление, и договор будет расторгнут. Зато эта земля дальше может быть вовлечена в оборот, может быть предоставлена другим людям", - отметил Ховрат.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что уже около 83 тыс. человек стали участниками программы "Дальневосточный гектар", они получили порядка 58 тыс. гектаров.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получить участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По словам вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, она стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.