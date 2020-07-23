В Сахалинской области появится молодежное правительство

ТАСС, 23 июля. Молодежное правительство появится в Сахалинской области в августе. Члены данного объединения будут помогать молодым людям в получении ипотеки и консультировать по другим жилищным вопросам, сообщил в четверг во время прямого эфира в социальных сетях глава региона Валерий Лимаренко.

"Нужен еще один институт, который... будет выступать на стороне молодой семьи. Это люди, которые могут войти в состав молодежного правительства... [которое] будет формироваться не по направлениям правительства... Сахалинской области, а по молодежным движениям. Мы выделили работу по улучшению жилищных условий для молодежи в отдельное молодежное движение <…> Этот механизм мы хотим запустить с августа", - сказал Лимаренко, уточнив, что члены данного объединения будут помогать молодым людям в получении ипотеки и консультировать в других вопросах, связанных с приобретением жилья.

Ранее сообщалось, что всего в Сахалинской области в этом году намерены ввести в эксплуатацию 430 тыс. кв. м жилья. По данным островных властей, пандемия коронавируса не нарушила заявленные планы. Более того, строители работают на опережение. С 2021 года на островах планируется ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья.

Приобрести жилье в регионе помогают региональные и федеральные меры поддержки, такие как "Дальневосточная ипотека" под 2% годовых, получить которую могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не более 35 лет, либо участники программы "Дальневосточный гектар". Для жителей сел реализуется госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая дает возможность оформить кредит на жилье под 2,7%.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.