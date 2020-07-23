Нацпарк "Русская Арктика" получит федеральную поддержку для развития инфраструктуры

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет окажет поддержку национальному парку "Русская Арктика" в 2021-2024 годах, развитие территории которого планируется провести в связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете. Как сообщает в четверг пресс-служба правительства Архангельской области, оказать поддержку пообещал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

"Текущий объем финансирования нацпарка из федерального бюджета в три раза ниже финансирования иных особо охраняемых природных территорий федерального значения, и на эти деньги реализовать предполагаемый план невозможно, поэтому необходима поддержка. Министр (Александр Козлов - прим. ТАСС) заверил, что такая поддержка будет оказана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, план развития территории нацпарка "Русская Арктика" на 2021-2024 годы включает в себя улучшение туристической инфраструктуры, природоохранной деятельности и научных и археологических исследований.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Ведется активная подготовка программы. Арктический совет учредили в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, он является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.